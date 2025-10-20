Nicușor Dan despre perioada comunismului în România: Oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară

Luni seară, prezent în cadrul unei emisiuni Antena 1, președintele Nicușor Dan a făcut o serie de declarații pe mai multe teme. Printre subiecte, s-a aflat și percepția românilor cu privire la cel mai bun președinte pe care țara l-a avut.

Așa cum arată un sondaj IPSOS-ANTENA, 38% dintre români cred că niciun fost președinte nu a fost suficient de bun, iar 27% îl consideră pe Nicolae Ceaușescu cel mai bun. Traian Băsescu este următorul în această ordine, cu un procent de 19%.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, deși comunismul și Nicolae Ceaușescu au provocat mult rău, oamenii au avut atunci senzația unui plan național bine definit, lucru care lipsește astăzi.

Tot despre acest subiect, președintele a declarat că România are nevoie, cât de curând, de o viziune economică îmbunătățită și de o strategie coerentă ca să își regăsească direcția.

„Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care este administrată România în momentul de față. Niciunul, pentru că oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic. Și ăsta e un lucru bun, pentru că noi am pornit de la același nivel cu Grecia, cu Belgia, cu Spania, Portugalia, și e evidentă diferență în momentul acesta. Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu, pentru că… bineînțeles că comunismul și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară pe care în toată această tranziție prelungită pe care o trăim, nu îl văd. Așa citesc eu”, a spus Nicușor Dan.

„România trebuie să-și dezvolte o viziune economică. România trebuie să învețe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poți să-ți propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrășăminte, și, deci, trebuie să vadă care este potențialul său real de dezvoltare”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a mai declarat că, pe lângă securitate, economia este cea mai importantă zonă pentru oameni.

România, spune președintele, va trebui să-și folosească avantajele din domenii precum tehnologia, IT-ul, inteligența artificială, biotehnologiile și industriile tradiționale, cum ar fi cea extractivă, chimică sau militară.

„Avem formația noastră care vine de zeci de ani, o formație tehnică superioară față de cei în jur, și aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligență artificială, biotehnologii. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care avem o tradiție de industrie extractivă, avem o tradiție de industrie chimică, avem o tradiție pe industria militară pe care, în context, putem să le folosim. Din fericire, vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră. Trebuie să știm cum să folosim asta în mod inteligent”, a spus Nicușor Dan.