Nicușor Dan, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Nicidecum

Președintele Nicușor Dan spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze după decizia CCR privind pensiile de serviciu, subliniind că interpretările legii pot diferi și că termenul de 30 de zile pentru avizul CSM nu este prevăzut în Constituție.

Întrebat la Antena 1 dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților, șeful statului spune: „Nicidecum”.

„Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil. Și atunci se întâmplă că unii se interpreteze așa, unii se interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”, afirmă Nicușor Dan.

El precizează că termenul de 30 de zile nu este prevăzut în Constituție, ci într-o lege.

„Legea spune că trebuie să ai aviz, legea nu spune cât timp trebuie să aștepți pentru un aviz. Și atunci judecătorul este pus în situația să spună care este sau mai precis Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta. (Maxim 30 de zile – n.r.) o zice o lege, dar nu Constituția, iar judecătorii se raportează strict la Constituție… Și atunci întrebarea este care este termenul rezonabil în care aștepți avizul dacă avizul ăsta nu vine”, încheie Dan.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.