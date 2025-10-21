Fosta șefă a Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fost comandant al Spitalului Militar Central, după ce procurorii militari ai DNA care au pus-o sub acuzare joi seara.

„Am semnat astăzi (marți – n.r.) decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță. O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină. Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată. Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor”, anunță Nicușor Dan.

Procurorii militari ai DNA au făcut, joi dimineață, percheziții la domiciliul șefei Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.

Florentina Ioniță este prima femeie general din sistemul militar, apropiată de doi foști președinți ai României și de trei foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”. Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, scria gandul.ro.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari al DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță, de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.