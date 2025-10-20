Nicușor Dan: Sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care să treacă de CCR

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni seara că „este convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care să treacă de CCR”. Șeful statului s-a referit la modificarea privind pensiile speciale, respinsă luni de CCR.

Declarația a fost făcută la puțin timp după ce CCR a anunțat că a respins proiectul propus de Guvern.

„Este important că există voință ca această problemă să fie rezolvată (…) au ieșit deja câțiva dintre reprezentanții coaliției”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 1.

„Este o problemă faptul că pensiile sunt egale cu salariul”, a mai spus Dan adăugând că aceasta va fi rezolvată.

Președintele estimează că noua lege a pensiilor speciale va fi gata în acest an.

„Toate cele patru partide au o părere convergentă (…) cred că se va rezolva în 2025 (…) Sunt convins că anul acesta vom avea o nou prevedere legală care să treacă de CCR”, a precizat Nicușor Dan.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.