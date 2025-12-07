De ce nu a votat Mirabela Grădinaru alături de Nicușor Dan

Deși l-a însoțit pe președinte la secția de vot, Mirabela Grădinaru, viitoarea soție a locatarului de la Cotroceni, după cum a precizat chiar Nicușor Dan, nu și-a exercitat dreptul de vot.

Întrebat despre acest aspect, președintele a râs și a declarat: „Nu vă îngrijorați că nu a votat și doamna Grădinaru, nu sunt probleme în familie, este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul.”

Conform unor surse G4Media Mirabela Grădinaru ar fi votat la altă secție față de președinte, la Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, ceea ce înseamnă că partenera președintelui are o altă adresă de domiciliu în cartea de identitate.

Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineață la o secție din București. Întrebat cum se simte să voteze ca simplu cetățean, după ce la scrutinele anterioare pentru Primăria Capitalei a fost el însuși candidat, Dan a răspuns: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”.

Șeful statului a spus că a votat „pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc”.

Întrebat dacă s-a gândit că viitorul primar al Capitalei ar putea deveni contracandidat la alegerile prezidențiale, având în vedere că mulți primari ai Bucureștiului au ajuns șefi de stat, Nicușor Dan a răspuns că nu a făcut astfel de calcule politice. Președintele a subliniat însă că trăim într-o democrație și orice competiție electorală este binevenită.