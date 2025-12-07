Nicușor Dan, la vot: „De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine”. VIDEO

Șeful statului a spus că a votat „pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc”.

Nicușor Dan a subliniat că, având în vedere tentațiile de la Primăria Capitalei, a ales pe „cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de zona de mafia imobiliară care este extrem, extrem de tentantă”.

Președintele a încurajat bucureștenii să iasă la vot: „E un proces democratic. E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia”.

Referendumul pentru bani și urbanism, în continuare prioritar

Întrebat despre prioritățile viitorului primar, Nicușor Dan a revenit la temele referendumului organizat deja: împărțirea bugetului între Primăria Capitalei și sectoare și concentrarea deciziilor de urbanism la nivelul PMB.

„Din această împărțire nefericită a bugetului avem un deficit de infrastructură. Este nevoie de bani pentru mari proiecte: linii de tramvai, autobuze, termoficare”, a explicat președintele, adăugând că probleme precum termoficarea ar putea fi rezolvate în 7-8 ani, iar traficul necesită în primul rând controlul dezvoltării urbane.

Coaliția va rezista, promite Dan

Întrebat dacă coaliția de guvernare va rezista după aceste alegeri locale, Nicușor Dan s-a arătat convins: „Sunt absolut convins. Avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”.

Referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, președintele a subliniat că „trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație și în democrație momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă”.

„Trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că suntem o democrație și în democrație momentul votului este cel în care cetățenii se exprimă. Eu sunt din totdeauna, aveți dreptate, eu sunt din totdeauna un susținător al votului în două tururi, pentru asta trebuie să existe la nivelul parlamentului o majoritate pentru asta”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă s-a gândit că viitorul primar al Capitalei ar putea deveni contracandidat la alegerile prezidențiale, având în vedere că mulți primari ai Bucureștiului au ajuns șefi de stat, Nicușor Dan a răspuns că nu a făcut astfel de calcule politice. Președintele a subliniat însă că trăim într-o democrație și orice competiție electorală este binevenită.

Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată

Mai departe, întrebat de ce a votat singur, de ce nu este și partenera sa la urne, președintele a spus: „Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijorați. Totul e în regulă în familie”.

Președintele a dialogat apoi cu un cetățean, care l-a întrebat despre instituțiile din România care nu funcționează.

„Da, adevărat, sunt extrem de multe deficiențe. Totuși, trebuie să ne uităm și la progresele pe care România le-a făcut în ultimii 20 de ani. Pentru că dacă ne comparăm cu țări din jurul nostru care nu sunt în Uniune, o să vedem că inclusiv pe zona de justiție stă mai bine”, a răspuns Dan.

Întrebat, de asemenea, de ce oamenii nu sunt mulțumiți de clasa politică, președintele a răspuns: „Pentru că văd în multe locuri că oameni din politică și din administrație nu se ocupă de binele comun, se ocupă de binele personal”.