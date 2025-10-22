Emiratele Arabe Unite ar putea trimite forţe de securitate în Gaza, în cadrul unui plan de pace susţinut de SUA

Anwar Gargash, consilierul diplomatic al preşedintelui Emiratelor Arabe Unite, a afirmat, în cadrul unui interviu acordat la Reuters NEXT Gulf Summit din Abu Dhabi, că discuţiile privind trimiterea de forţe de securitate în Fâşia Gaza sunt în desfăşurare.

Măsura face parte din planul de pace în 20 de puncte susţinut de administraţia Trump, care stă la baza actualului armistiţiu din regiune.

Gargash a subliniat că este nevoie de mai multe eforturi pentru a asigura un flux constant de ajutor umanitar către Gaza, precizând că operaţiunile de sprijin vor fi extinse în perioada următoare.

Oficialul a avertizat totodată împotriva „viziunilor maximaliste” promovate de dreapta israeliană, subliniind că orice tentativă de anexare a teritoriilor palestiniene ar reprezenta „o linie roşie” pentru Emiratele Arabe Unite.

Potrivit lui Gargash, obiectivul principal al EAU este stabilizarea situaţiei din Gaza şi sprijinirea unui proces politic durabil care să garanteze securitatea şi drepturile ambelor părţi.