Emiratele Arabe Unite avertizează Israelul: anexarea Cisiordaniei ar trece o „linie roșie”

Emiratele Arabe Unite au avertizat Israelul că anexarea Cisiordaniei ocupate ar însemna trecerea unei „linii roșii” și ar periclita înțelegerea istorică care a normalizat relațiile dintre cele două țări în 2020.

Lana Nusseibeh, un oficial senior al EAU, a declarat că o astfel de mișcare ar însemna sfârșitul perspectivei pentru soluția celor două state, văzută de comunitatea internațională drept singura cale de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian.

Ministerul de Externe al Autorității Palestiniene a salutat poziția Emiratelor. Guvernul israelian nu a comentat până acum, însă declarațiile oficialului vin la scurt timp după ce ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a prezentat un plan prin care ar urma să fie anexată aproximativ patru cincimi din Cisiordania.

Israelul a construit în teritoriile ocupate circa 160 de colonii în care trăiesc aproximativ 700.000 de israelieni, alături de 3,3 milioane de palestinieni. Construcția coloniilor este considerată ilegală de dreptul internațional.