Donald Trump, despre anexarea Cisiordaniei: Nu se va întâmpla. Mi-am dat cuvântul țărilor arabe

O astfel de mișcare ar duce la pierderea sprijinului american pentru statul israelian.

Președintele SUA, Donald Trump, a exclus posibilitatea unei anexări israeliene a Cisiordaniei, după ce parlamentul israelian a avansat miercuri un proiect de lege care cere oficial integrarea teritoriilor ocupate.

„Nu se va întâmpla. Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Și nu poți face asta acum”, a spus Trump pentru Time Magazine, reiterând poziția vicepreședintelui JD Vance, care a declarat anterior că Washingtonul are o „politică fermă” împotriva anexării.

Liderul american a insistat că respectarea promisiunilor față de statele arabe este esențială pentru stabilitatea din Orientul Mijlociu: „Am avut un sprijin uriaș din partea țărilor arabe. Israelul ar pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă ar merge înainte cu o astfel de acțiune.”

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, după ce legislativul israelian a adoptat un prim vot favorabil unui proiect de lege care ar deschide calea anexării formale a Cisiordaniei, teritoriu ocupat de Israel din 1967.