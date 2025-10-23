Putin spune că Rusia nu va ceda sancțiunilor Statelor Unite, summitul de la Budapesta fiind „amânat”

Președintele rus, Vladimir Putin, a criticat joi noile sancțiuni ale Statelor Unite, spunând că Rusia nu le va accepta.

Într-o conversație pe care a avut-o joi cu jurnaliștii, Vladimir Putin a afirmat că „nicio țară care se respectă nu face nimic sub presiune”.

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care președintele american Donald Trump a introdus pentru prima dată sancțiuni împotriva Rusiei, ce vizează companiile energetice majore ale țării, Rosneft și Lukoil.

Aceste noi restricții sunt menite să facă Moscova să accepte un armistițiu în Ucraina. Ele au venit după ce discuțiile diplomatice dintre Statele Unite și Rusia au eșuat.

Donald Trump și Vladimir Putin ar fi trebuit să se întâlnească anterior la Budapesta, dar Casa Albă a informat ulterior că summitul a fost anulat.

Vladimir Putin a declarat despre aceste sancțiuni că sunt un „act neprietenos” care ar afecta relațiile dintre Rusia și Statele Unite.

Referindu-se la summit, liderul rus a spus că evenimentul va fi probabil „amânat” și a adăugat că ar fi o greșeală să aibă loc fără pregătirile necesare. Putin a mai subliniat că Rusia rămâne deschisă pentru dialog, iar Trump a menționat că nu exclude o întâlnire cu Putin „în viitor”.