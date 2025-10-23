Care sunt companiile petroliere de top din Rusia afectate de „sancțiunile extraordinare” impuse de Trump

Președintele american Donald Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, plângându-se că discuțiile sale cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina „nu duc nicăieri”.

UE a anunțat, de asemenea, un nou val de sancțiuni pentru a pune presiune pe Rusia să pună capăt invaziei asupra vecinului său pro-occidental.

Trump a amânat luni de zile să ia sancțiuni împotriva Rusiei, dar răbdarea sa a cedat după ce planurile pentru un nou summit cu Putin la Budapesta au eșuat.

Însă Trump a adăugat că speră ca „sancțiunile extraordinare” împotriva giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil să fie de scurtă durată. „Sperăm că războiul se va rezolva”, a spus el alături de secretarul general al NATO , Mark Rutte.

Separat, Uniunea Europeană a fost de acord să impună noi măsuri menite să afecteze veniturile Moscovei din petrol și gaze din cauza războiului, a declarat un purtător de cuvânt al actualei președinții daneze a UE.

Pachetul respectiv – al 19-lea din partea UE de la invazia Kremlinului din 2022 – a urmărit să mențină presiunea asupra Rusiei, având în vedere eforturile șovăielnice ale lui Trump pentru pace și escaladarea ofensivei Rusiei.

Sancțiunile au venit la câteva ore după ce cel mai recent atac nocturn al Rusiei asupra Ucrainei a ucis șapte persoane.