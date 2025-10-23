Discuțiile cu Putin, deși sunt bune, „pur și simplu nu duc nicăieri.” De ce a anulat Trump întâlnirea cu președintele rus

Săptămâna trecută, Trump a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus la Budapesta, în Ungaria, după ce cei doi lideri au avut o lungă convorbire telefonică pe care Trump a descris-o ca fiind „foarte productivă”.

„Nu simțeam că vom ajunge unde trebuie – așa că am anulat evenimentul, dar o vom face în viitor”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, potrivit CNN.

Întrebat miercuri dacă președintele rus vrea să pună capăt războiului în curs cu Ucraina, Trump a răspuns: „Da”.

„Cred că vor pace, cred că amândoi vor pace”, a spus Trump. „În acest moment au trecut, știți, aproape patru ani. Și dacă aș fi fost președinte, nu ar fi început niciodată. Dar, da, e timpul.”

Într-un schimb de replici ulterior, Trump a recunoscut frustrarea sa față de ritmul lent al negocierilor cu Rusia pentru a pune capăt războiului.

„Ei bine, cred că, în termeni de onestitate, singurul lucru pe care îl pot spune este că, de fiecare dată când vorbesc cu Vladimir [Putin], am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri”, a spus el. „Pur și simplu nu duc nicăieri.”