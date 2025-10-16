Prima pagină » Știri externe » Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta. Trump anunță „progrese semnificative” după convorbirea telefonică de două ore avută cu liderul rus

Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta. Trump anunță „progrese semnificative” după convorbirea telefonică de două ore avută cu liderul rus

Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că discuția sa telefonică de două ore cu liderul rus Vladimir Putin a fost „foarte productivă” și că „s-au făcut progrese semnificative” în privința războiului din Ucraina.
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta. Trump anunță „progrese semnificative” după convorbirea telefonică de două ore avută cu liderul rus
Petre Apostol
16 oct. 2025, 20:42, Știri externe

Potrivit purtătoarei sale de presă, Karoline Leavitt, Trump „crede că este încă posibil” să-i aducă față în față pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o tentativă de a avansa spre o înțelegere de pace.

„Președintele va încerca să ducă mai departe procesul de pace”, a declarat Leavitt, citată de Sky News, adăugând că Putin s-a arătat „dispus să se așeze la masa discuțiilor cu Trump”.

Convorbirea, care a durat aproximativ două ore, a fost descrisă de Casa Albă ca fiind „bună și productivă”.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a spus că Putin l-a felicitat pentru „marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu”, despre care a afirmat că „a fost visată timp de secole”.

Cei doi lideri au convenit organizarea unei întâlniri a echipelor de nivel înalt, condusă din partea SUA de secretarul de stat Marco Rubio, săptămâna viitoare. După aceasta, va urma o întâlnire directă între Trump și Putin la Budapesta, Ungaria, „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a precizat președintele american.

Trump a adăugat că va discuta rezultatele convorbirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul întrevederii programate pentru vineri la Casa Albă.

În timpul apelului, potrivit liderului american, Putin a mulțumit primei doamne, Melania Trump, pentru „implicarea ei în sprijinirea copiilor”, făcând referire la o scrisoare pe care aceasta i-o trimisese în august, în Alaska, privind soarta copiilor ucraineni dispăruți.

De asemenea, Trump a precizat că au fost discuții și despre cooperarea economică dintre SUA și Rusia după încheierea războiului.