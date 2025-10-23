Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică externă a Ucrainei

Centrala nucleară Zaporojie, care se află sub ocupație rusă de la începutul războiului, a fost deconectată de la rețeaua ucraineană în luna septembrie, aspect care a stârnit îngrijorări privind siguranța nucleară, scrie The Guardian.

Tehnicienii ruși voiau să conecteze centrala la rețeaua electrică a Rusiei drept cadou pentru Putin cu ocazia zilei sale de naștere. Cu toate acestea, partizanii ucraineni au atacat substațiile din spatele liniilor din regiunea ocupată Zaporojie. Atacurile au avariat o conexiune de înaltă tensiune recent finalizată, care lega centrala de Mariupol și de rețeaua electrică rusă.

În aceste condiții, Rusia a fost nevoită să repare o linie de 750 de kilovolți care pornește de la centrală, traversează râul Dnipro și linia frontului și ajunge în teritoriul controlat de Ucraina, pentru a restabili alimentarea cu energie electrică din exterior.

Înainte de a fi reconectată, centrala nucleară se baza pe generatoare diesel de rezervă pentru a furniza energia electrică necesară răcirii. Deși nu se află în funcțiune, centrala are nevoie de energie electrică fiabilă pentru a răci cele șase reactoare oprite și combustibilul uzat, pentru a evita orice incident nuclear.

AIEA a confirmat finalizarea reconectării

Potrivit ABC News, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că reconectarea a fost finalizată. Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a declarat că „este o zi rară și bună pentru siguranța și securitatea nucleară în Ucraina și nu numai, deși situația generală rămâne, desigur, extrem de precară”.

De la începutul războiului Rusiei în Ucraina, centrala nucleară Zaporojie a rămas fără energie electrică externă și a trebuit să se bazeze pe generatoare diesel de urgență de zece ori.