Armata israeliană și coloniștii, acuzați de 158 de atacuri asupra culegătorilor de măsline din Cisiordania

Armata israeliană și grupuri de coloniști au desfășurat 158 de atacuri împotriva culegătorilor palestinieni de măsline, potrivit agenției palestiniene Wafa, care citează declarațiile lui Mu’ayyad Shaaban, șeful Comisiei pentru Rezistență împotriva Colonizării și Zidului.

Incidentele au fost înregistrate în special în regiunile Nablus (56), Ramallah (51) și Hebron (15) și au inclus bătăi, arestări în masă și atacuri armate.

Potrivit sursei, 74 dintre agresiuni au vizat terenurile cultivate cu măslini, în unele cazuri copacii fiind tăiați, smulși sau terenurile fiind distruse cu buldozerele.

În total, 765 de măslini au fost distruși de la începutul sezonului.

Shaaban a declarat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de intimidare a fermierilor palestinieni și de extindere a coloniilor israeliene în teritoriile ocupate.

Agenția Wafa subliniază că perioada de recoltare a măslinelor, una dintre cele mai importante activități economice și culturale pentru comunitățile palestiniene, este adesea însoțită de violențe și restricții impuse de armata israeliană în Cisiordania.