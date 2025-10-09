Trump: Israel și Hamas au convenit asupra „primei faze” a planului de pace pentru Gaza. Toți ostaticii vor fi eliberați

UPDATE Acordul pentru Gaza va fi semnat joi la ora 12:00

Acordul privind prima fază a planului propus de președintele american Donald Trump pentru Fâșia Gaza urmează să fie semnat joi, la ora 12:00, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuțiilor.

Potrivit aceleiași surse, încetarea focului va intra în vigoare imediat după semnarea documentului, marcând începutul unui nou proces de stabilizare în regiune, după luni de confruntări și negocieri intense.

UPDATE 09:10 Armata israeliană începe pregătirile pentru implementarea acordului privind Fâşia Gaza

Armata israeliană a anunţat că a început pregătirile operaţionale pentru punerea în aplicare a acordului referitor la Fâşia Gaza, în urma instrucţiunilor primite de la conducerea politică şi a unei noi evaluări a situaţiei din teren.

„În urma instrucţiunilor conducerii politice şi a evaluării situaţiei, armata a început pregătirile operaţionale pentru aplicarea acordului”, se arată în mesaj.

Potrivit armatei, procesul include stabilirea unor protocoale de luptă şi ajustarea liniilor de desfăşurare, care urmează să fie modificate „în curând”.

UPDATE 08:30 Keir Starmer cere aplicarea imediată a planului de pace pentru Gaza

Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi că salută anunţul privind începerea primei etape a planului de pace pentru Gaza, convenit între Israel şi Hamas sub medierea Statelor Unite.

El a cerut ca acordul să fie pus în aplicare „în totalitate şi fără întârziere”, subliniind necesitatea ridicării imediate a tuturor restricţiilor asupra ajutorului umanitar destinat civililor din Fâşia Gaza, scrie DW.

UPDATE 07:46 Expert, pentru CNN: Trump nu poate „pur și simplu să sărbătorească victoria acum”

„Sunt multe lucruri care rămân necunoscute” despre planul de încetare a focului în Gaza, a declarat Max Boot, membru senior al Consiliului pentru Relații Externe, pentru CNN.

„După retragerea israeliană, cine va forma de fapt forța de menținere a păcii în Gaza? Cum va fi administrată? De unde vor veni banii pentru reconstrucția Gazei?”

Totuși, președintele american Donald Trump și echipa sa merită „multă apreciere”, a spus Boot. Cu toate acestea, el a adăugat: „Cred că este important ca președintele Trump să nu se bucure pur și simplu de victorie acum și să spună că totul s-a rezolvat, că s-a obținut pacea”.

UPDATE Șeful ONU îndeamnă toate părțile să „respecte pe deplin” termenii acordului de pace în Gaza

Antonio Guterres a salutat acordul Israel-Hamas, îndemnând toate părțile să „respecte pe deplin termenii acordului”, potrivit The Guardian.

Secretarul general al Națiunilor Unite a declarat că ONU va sprijini implementarea deplină a acordului și este pregătită să intensifice furnizarea de ajutor umanitar în Gaza, care se află până acum la granița dintre Iordania și Egipt.

Știrea inițială:

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a scris Trump pe Truth Social.

„Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile învecinate și pentru Statele Unite ale Americii, și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI SĂ FIE PĂCIFICATORII!”, a adăugat acesta.

Un oficial qatarez a declarat că un acord a fost încheiat în această seară „cu privire la toate prevederile și mecanismele de punere în aplicare ale primei faze a planului de încetare a focului din Gaza”.

Acesta „va duce la încetarea războiului, eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, precum și la intrarea ajutoarelor. Detaliile vor fi anunțate ulterior”, a postat pe rețelele de socializare dr. Majed Al Ansari, consilierul prim-ministrului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va repatria toți ostaticii din Gaza la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Hamas au semnat prima fază a unui plan de pace.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vom repatria pe toți”, a spus Netanyahu.

Ostaticii israelieni vor fi eliberați sâmbătă sau duminică, a declarat pentru CNN o sursă israeliană.

Hamas a solicitat lui Donald Trump și statelor garante să se asigure că Israelul respectă acordul de încetare a focului în Gaza, potrivit unor rapoarte care citează o declarație a grupării militante palestiniene.

Acordul ar putea pune capăt unui război ce se întinde de peste doi ani între Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas. Război ce a dus la zeci de mii de victime.