Un avocat palestinian, deținut într-o închisoare israeliană, lăsat fără tratament medical

Societatea Prizonierilor Palestinieni (PPS) a anunțat luni că avocatul Azmi Nader Abu Hleil, în vârstă de 32 de ani, reținut de Israel din decembrie 2024, se află într-o stare critică de sănătate după ce a contractat scabie în luna aprilie și nu a primit tratament medical timp de peste șase luni.

Potrivit PPS, în urma ultimei vizite efectuate la centrul de detenție Ofer, starea sa s-a deteriorat sever: are abcese extinse, răni deschise și suferă de mâncărimi intense, ulcerații dureroase și insomnie.

Organizația afirmă că Abu Hleil a fost agresat de forțele închisorii în septembrie, după ce a cerut în repetate rânduri îngrijiri medicale.

În timpul incidentului, gardienii ar fi tras asupra lui cu gloanțe de cauciuc, agravându-i starea.

Deținutul, originar din orașul Dura, în apropiere de Hebron, a pierdut masiv în greutate, ajungând la doar 49 de kilograme, pe fondul a ceea ce PPS descrie drept o „politică de înfometare sistematică”.

Organizația avertizează că Abu Hleil este doar unul dintre miile de deținuți palestinieni infectați cu scabie în închisorile israeliene, unde lipsa deliberată a condițiilor minime de igienă ar fi transformat boala într-o formă de tortură, scrie agenția Wafa.

Potrivit PPS, administrația penitenciarelor refuză accesul la materiale de curățenie și dezinfectare, limitează dușurile și nu permite deținuților să-și usuce hainele în aer liber, ceea ce favorizează răspândirea bolilor de piele.

Deși mai multe organizații pentru drepturile omului au sesizat Curtea Supremă a Israelului, cerând acces la tratament medical pentru deținuți, PPS susține că răspunsurile autorităților au fost „formale și limitate”, iar focarele de infecție s-au extins în continuare în centre precum Negev și Ofer.