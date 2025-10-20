Prima pagină » Știri externe » Un avocat palestinian, deținut într-o închisoare israeliană, lăsat fără tratament medical

Societatea Prizonierilor Palestinieni (PPS) acuză autoritățile israeliene că refuză tratamentul unui deținut grav bolnav, avocatul Azmi Nader Abu Hleil, care ar fi fost agresat și rănit cu gloanțe de cauciuc în timp ce cerea îngrijiri medicale în centrul de detenție Ofer.
Rareș Mustață
20 oct. 2025, 15:14, Social

Societatea Prizonierilor Palestinieni (PPS) a anunțat luni că avocatul Azmi Nader Abu Hleil, în vârstă de 32 de ani, reținut de Israel din decembrie 2024, se află într-o stare critică de sănătate după ce a contractat scabie în luna aprilie și nu a primit tratament medical timp de peste șase luni.

Potrivit PPS, în urma ultimei vizite efectuate la centrul de detenție Ofer, starea sa s-a deteriorat sever: are abcese extinse, răni deschise și suferă de mâncărimi intense, ulcerații dureroase și insomnie.

Organizația afirmă că Abu Hleil a fost agresat de forțele închisorii în septembrie, după ce a cerut în repetate rânduri îngrijiri medicale.

În timpul incidentului, gardienii ar fi tras asupra lui cu gloanțe de cauciuc, agravându-i starea.

Deținutul, originar din orașul Dura, în apropiere de Hebron, a pierdut masiv în greutate, ajungând la doar 49 de kilograme, pe fondul a ceea ce PPS descrie drept o „politică de înfometare sistematică”.

Organizația avertizează că Abu Hleil este doar unul dintre miile de deținuți palestinieni infectați cu scabie în închisorile israeliene, unde lipsa deliberată a condițiilor minime de igienă ar fi transformat boala într-o formă de tortură, scrie agenția Wafa.

Potrivit PPS, administrația penitenciarelor refuză accesul la materiale de curățenie și dezinfectare, limitează dușurile și nu permite deținuților să-și usuce hainele în aer liber, ceea ce favorizează răspândirea bolilor de piele.

Deși mai multe organizații pentru drepturile omului au sesizat Curtea Supremă a Israelului, cerând acces la tratament medical pentru deținuți, PPS susține că răspunsurile autorităților au fost „formale și limitate”, iar focarele de infecție s-au extins în continuare în centre precum Negev și Ofer.