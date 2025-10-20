Sancţiunile împotriva Israelului rămân o opţiune, anunţă șefa diplomației europene

Miniştrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit luni la Luxemburg pentru a discuta mai multe subiecte de politică externă, printre care şi evoluţiile din Fâşia Gaza.

Înaintea întâlnirii, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas, a declarat că „situaţia s-a schimbat” în urma evenimentelor recente, dar că posibilele sancţiuni şi restricţii comerciale împotriva Israelului „rămân pe masă”.

„Vom discuta cu miniştrii de externe. Aceste măsuri sunt pregătite, rămâne de văzut ce vor decide miniştrii să facă în privinţa lor”, a spus Kallas.

La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a cerut deschiderea tuturor punctelor de trecere către Gaza pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare, potrivit Al Jazeera.

El a făcut apel la toate părţile implicate să respecte cu stricteţe angajamentele asumate prin acordul de încetare a focului.