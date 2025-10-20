UCI recomandă să nu se utilizeze suplimente legale cu cetone în rândul cicliștilor profesioniști

Uniunea Ciclistă Internațională (UCI) s-a pronunțat luni împotriva utilizării suplimentelor cu cetone pentru prima dată, afirmând că „nu există motive pentru ca acestea să fie folosite” de cicliștii profesioniști.

Suplimentele cu cetone au devenit tot mai populare printre cicliști și sportivi de rezistență, fiind consumate după curse la fel de obișnuit precum sucurile de fructe sau băuturile pentru refacere.

Suplimente legale în sport

UCI se poziționează împotriva utilizării lor, nu pentru că ar fi considerate dopante sau periculoase, ci pentru că beneficiile nu au fost dovedite.

Cetonele sunt substanțe produse de ficat care pot fi utilizate de mușchi în loc de glucoză atunci când nivelul de glucoză din organism este scăzut.

Nivelul de cetone poate fi crescut și prin administrarea suplimentelor, cu scopul de a spori performanța sau refacerea.

Aceste suplimente sunt legale în sport și nu se află pe lista WADA cu substanțe interzise, iar popularitatea lor a crescut în ultimii cinci ani, provocând totodată controverse în comunitatea ciclistă.

Mouvement Pour un Cyclisme Crédible și-a exprimat deja poziția împotriva utilizării cetonelor

În 2024, MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible) și-a exprimat deja poziția împotriva utilizării cetonelor, iar UCI a fost solicitată să facă același lucru.

Abia luni, UCI a publicat declarația oficială, bazată pe studii recente care contrazic rezultatele inițiale privind beneficiile cetonelor.

Comunicatul UCI arată următoarele:

„Utilizarea suplimentelor alimentare care conțin corpuri cetonice (cetone) a devenit populară în sporturile de rezistență, în special ciclismul pe șosea, după publicarea unui studiu din 2016.

Rezultatele au sugerat că cetonele administrate înainte sau în timpul exercițiilor ar putea îmbunătăți performanța.

Cetonele după antrenamente nu influențează calitatea refacerii

Totuși, aceste rezultate nu au fost confirmate de studiile ulterioare, iar acum există consens că astfel de suplimente nu au efect asupra performanței în timpul exercițiilor de rezistență”.

UCI a mai precizat că studiile recente arată că luarea cetonelor după competiții sau antrenamente intense nu influențează calitatea refacerii.

„Nu există dovezi convingătoare că suplimentele cu cetone îmbunătățesc performanța sau refacerea, astfel încât UCI nu recomandă includerea lor în planurile nutriționale ale sportivilor”, se mai arată în comunicat.