NBA: Kevin Durant, în clubul de elită al jucătorilor cu 31.000 de puncte marcate

Jucătorul care a participat de 15 ori la All-Star a intrat în joc având nevoie de doar patru puncte pentru a atinge această performanță. A marcat două aruncări libere, înainte de a-și atinge obiectivul la jumătatea primului sfert.

Durant, în vârstă de 37 de ani, a reușit acest lucru în al 1.141-lea meci din carieră, egalându-l pe LeBron James, cel mai bun marcator din istoria NBA.

Din acest club select mai fac parte Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant și Dirk Nowitzki.

Durant se află la primul său sezon cu Rockets, după transferul senzațional din această vară de la Phoenix.