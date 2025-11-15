Suplimentele de melatonină asociate cu o creștere cu 90% a riscului de insuficiență cardiacă

Nu este surprinzător faptul că mulți oameni apelează la diverse produse fără prescripție medicală pentru a dormi mai bine, cum ar fi cele care conțin melatonină. Cu toate acestea, aceste remedii utilizează adesea ingrediente active care ar putea avea efecte adverse asupra organismului.

Acum, un nou studiu a descoperit că utilizarea continuă a suplimentelor de melatonină poate fi asociată cu un risc semnificativ mai mare de insuficiență cardiacă pe termen lung. Cercetarea a fost prezentată la Sesiunile Științifice 2025 ale Asociației Americane a Inimii (AHA), care au avut loc la New Orleans în perioada vineri, 7 noiembrie, – luni, 10 noiembrie, iar concluziile sale au fost raportate de site-ul de știri Medical News Today. scrie 20minutos.

De două ori mai mare risc de a muri

Aceste concluzii se bazează pe analiza datelor de la peste 131.000 de adulți cu o vârstă medie de 56 de ani și un diagnostic de insomnie, obținute pe parcursul unei perioade de urmărire de cinci ani. Dintre aceștia, 65.000 primiseră cel puțin o rețetă de melatonină și o luaseră timp de cel puțin un an.

Astfel, autorii studiului au descoperit că adulții care au luat melatonină timp de cel puțin un an au înregistrat o creștere a riscului de insuficiență cardiacă cu 90% în decurs de cinci ani, comparativ cu cei care nu au utilizat suplimentul. În mod similar, participanții care au luat două sau mai multe rețete de melatonină în interval de 90 de zile una de cealaltă au avut o probabilitate cu 82% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă.

În mod similar, au descoperit că participanții care luau melatonină aveau o probabilitate de aproximativ 3,5 ori mai mare de a fi spitalizați din cauza insuficienței cardiace și de două ori mai mare de a muri din orice cauză în perioada de urmărire. Constatări care pun sub semnul întrebării siguranța melatoninei

Suplimentele de melatonină sunt o opțiune sigură?

Într-un comunicat de presă emis de cercetători prin intermediul site-ului AHA , aceștia subliniază că există o convingere larg răspândită că suplimentele de melatonină sunt o opțiune sigură și „naturală” pentru îmbunătățirea somnului, așa că au fost surprinși să constate efecte atât de consistente și semnificative asupra sănătății cardiovasculare.

Cu toate acestea, aceștia subliniază și faptul că, deși noile date ar putea avea implicații asupra profilului de siguranță al suplimentelor de melatonină , studiul, prin natura sa, nu oferă informații despre posibilele relații cauză-efect dintre utilizarea acestor produse și riscul cardiovascular.

De exemplu, spun ei, corelația ar putea fi mai indirectă: persoanele cu insomnie, depresie sau anxietate mai severă ar putea fi mai predispuse atât la primirea de rețete de melatonină, cât și la insuficiență cardiacă sau chiar la utilizarea altor medicamente pentru tulburări de somn.

Chiar și așa, ei recunosc că aceste rezultate ridică întrebări cu privire la practica obișnuită de utilizare pe termen lung a suplimentelor de melatonină pentru insomnia cronică, pentru care nu reprezintă, de fapt, un tratament aprobat de autoritățile sanitare. De asemenea, ei consideră că ar trebui studiată posibilitatea ca insomnia să mascheze unele simptome precoce ale problemelor cardiace și, prin urmare, subliniază importanța identificării corecte a cauzelor tulburărilor de somn la fiecare pacient.