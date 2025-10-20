O echipă din SUA se îndreaptă spre Israel pentru a „verifica cum merg lucrurile”

Vicepreşedintele JD Vance a declarat că ar putea să viziteze şi el Israelul în zilele următoare pentru a „vedea cum stau lucrurile”.

„Încercăm să ne dăm seama”, a declarat el reporterilor.

În ceea ce priveşte încetarea focului, Vance a spus că „vor fi momente bune şi momente rele”, potrivit SkyNews.

Vance nu a menţionat atacurile israeliene recente, dar a spus că există aproximativ 40 de celule diferite ale Hamas şi că nu există încă o infrastructură de securitate care să confirme dezarmarea acestora.

„Unele dintre aceste celule vor respecta probabil încetarea focului. Multe dintre ele, după cum am văzut astăzi, nu o vor face”, a spus el.

„Înainte de a ne putea asigura că Hamas este dezarmat corespunzător, va fi nevoie ca unele dintre statele arabe din Golf să trimită forţe acolo, pentru a aplica legea şi ordinea şi pentru a menţine securitatea pe teren”.