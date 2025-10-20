Prima pagină » Știri externe » O echipă din SUA se îndreaptă spre Israel pentru a „verifica cum merg lucrurile”

Trimisul special al lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, sunt aşteptaţi luni în Israel, au declarat pentru Reuters oficiali israelieni şi americani.
Steve Witkoff / Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
20 oct. 2025, 10:32, Știri externe

Vicepreşedintele JD Vance a declarat că ar putea să viziteze şi el Israelul în zilele următoare pentru a „vedea cum stau lucrurile”.

„Încercăm să ne dăm seama”, a declarat el reporterilor.

În ceea ce priveşte încetarea focului, Vance a spus că „vor fi momente bune şi momente rele”, potrivit SkyNews.

Vance nu a menţionat atacurile israeliene recente, dar a spus că există aproximativ 40 de celule diferite ale Hamas şi că nu există încă o infrastructură de securitate care să confirme dezarmarea acestora.

„Unele dintre aceste celule vor respecta probabil încetarea focului. Multe dintre ele, după cum am văzut astăzi, nu o vor face”, a spus el.

„Înainte de a ne putea asigura că Hamas este dezarmat corespunzător, va fi nevoie ca unele dintre statele arabe din Golf să trimită forţe acolo, pentru a aplica legea şi ordinea şi pentru a menţine securitatea pe teren”.