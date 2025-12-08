Prima pagină » Știrile zilei » Antonio Costa, președintele Consiliului UE, avertizează SUA să nu intervină în viața democratică a Europei

Antonio Costa, președintele Consiliului UE, a declarat că Statele Unite ale Americi nu ar trebui să interfereze în viața politică a statelor membre, în contextul publicării noi Strategii Naționale de Securitate a SUA, informează Politico.
08 dec. 2025, Știri externe

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat luni, la o conferință de la Paris, tonul tot mai dur al administrației americane față de Europa, afirmând că parteneriatul transatlantic are la bază respectul reciproc, iar suveranitatea statelor europene nu poate fi pusă în discuție. 

Oficialul european a declarat: „Cu siguranță, această strategie continuă să vorbească despre Europa ca despre un aliat. Este bine. Dar dacă suntem aliați, trebuie să acționăm ca aliați. Iar aliații nu amenință să se amestece în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați. Ei îi respectă. Își respectă reciproc suveranitatea”. 

Acesta a mai punctat că declarațiile făcute de oficialii americani nu mai pot fi considerate simple ieșiri izolate, ci reflectă „noua doctrină a Statelor Unite”.

Costa a mai declarat că „Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni în a decide care sunt partidele potrivite și care sunt partidele greșite” criticând referirile din strategia americană privind sprijinirea „partidelor patriotice europene”. 

Costa a apărat putere de reglementare a Uniunii Europene, făcând trimitere la amenda recentă impusă platformei X în baza Legii Serviciilor Digitale. „Nu există libertate de exprimare fără libertatea de informare, iar aceasta este posibilă doar acolo unde pluralismul este respectat”, a afirmat Costa.

 

