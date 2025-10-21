Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a sosit în Israel pentru a consolida armistiţiul din Fâşia Gaza

Alături de Vance, în Israel se află şi Steve Witkoff şi Jared Kushner, cei doi emisari speciali americani care au participat la negocierea acordului.

Aceştia au discutat luni cu premierul Netanyahu pentru a menţine stabilitatea încetării focului şi lansarea celei de-a doua etape a planului de pace pentru Gaza, ce ar include formarea unui guvern interimar palestinian, desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare, retragerea treptată a trupelor israeliene şi dezarmarea Hamas.

Într-un discurs în Knesset, premierul Netanyahu a declarat că va discuta cu Vance despre „provocările de securitate” şi „oportunităţile politice” din regiune insistând că Israelul va continua să acţioneze ferm împotriva oricărei ameninţări.

Duminică, IDF a blamat Hamas pentru un atac cu rachetă antitanc care a ucis doi soldaţi israelieni în sudul Fâşiei Gaza, declanşând represalii aeriene israeliene care au ucis cel puţin 45 de palestinieni. După atac, armata israeliană a declarat că va relua aplicarea armistiţiului.