Apple atacă în instanță regulamentul UE privind piețele digitale

Avocatul Apple, Daniel Beard, a declarat marți la Tribunalul General din Luxemburg că Regulamentul pentru piețele digitale (Digital Markets Act – DMA) „impune sarcini extrem de împovărătoare și intruzive” care intră în conflict cu drepturile companiei pe piața europeană, potrivit Bloomberg.

Regulamentul, adoptat în 2023, urmărește să restricționeze marile platforme tehnologice printr-o serie de reguli și interdicții, dar a atras și critici internaționale, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.

Apple contestă legea pe trei fronturi principale:

Obligațiile de interoperabilitate, care cer ca serviciile iPhone să funcționeze cu hardware-ul concurenților (căști, ceasuri inteligente), punând în pericol confidențialitatea, securitatea și drepturile de proprietate intelectuală ale utilizatorilor.

care cer ca serviciile iPhone să funcționeze cu hardware-ul concurenților (căști, ceasuri inteligente), punând în pericol confidențialitatea, securitatea și drepturile de proprietate intelectuală ale utilizatorilor. Includerea App Store în regulile DMA , compania argumentând că magazinul nu constituie un serviciu singular conform definiției legii. În prezent, App Store se confruntă cu o amendă de 500 milioane de euro pentru presupuse încălcări, pe care Apple o contestă separat.

, compania argumentând că magazinul nu constituie un serviciu singular conform definiției legii. În prezent, App Store se confruntă cu o amendă de 500 milioane de euro pentru presupuse încălcări, pe care Apple o contestă separat. Ancheta privind iMessage, serviciu care nu generează venituri directe, pe care Apple susține că ar fi fost investigat pe nedrept.

Reprezentantul Comisiei Europene, Paul-John Loewenthal, a replicat că controlul absolut al Apple asupra iPhone i-a permis companiei să obțină profituri enorme pe piețele complementare, unde competitorii sunt dezavantajați. „Doar Apple deține cheia acestui ecosistem închis”, a spus el, subliniind că astfel compania a capturat peste o treime dintre utilizatorii de smartphone-uri din Europa.

Pe lângă Apple, și alte mari companii tehnologice precum Google, Microsoft, Amazon, Meta, ByteDance și Booking Holdings au fost afectate de Regulamentul UE.

Cazul Apple reprezintă cea mai importantă contestare a legii de până acum, după ce ByteDance pierduse anterior într-un litigiu similar privind TikTok.

În ultimii ani, UE a aplicat amenzi masive marilor jucători tech: peste 9,5 miliarde euro pentru Google și o cerere separată ca Apple să plătească Irlandei taxe restante de 13 miliarde euro.