Apple îndeamnă UE să elimine legea împotriva abuzurilor giganților tehnologici

Apple a îndemnat joi Uniunea Europeană (UE) să abroge Regulamentul privind piețele digitale (DMA), legea istorică care a intrat în vigoare anul trecut și care își propune să pună capăt abuzurilor de poziție dominantă ale giganților tehnologici.

Grupul american, care a contestat această reglementare încă de la început, a considerat că aceasta a dus la o degradare a serviciilor oferite utilizatorilor produselor sale și că i-a expus la riscuri de care erau anterior protejați. „DMA ar trebui abrogată și înlocuită cu o legislație mai adecvată ”, a solicitat grupul cu sediul în Cupertino, California, în poziția sa oficială la o consultare lansată de Comisia Europeană.

În cazul în care o astfel de eliminare nu va reuși, se va propune o listă de modificări de anvergură, începând cu crearea unei agenții de reglementare separate de Comisia Europeană, care ar fi responsabilă de aplicarea acestor reguli.

Grupul american, ale cărui critici la adresa DMA sunt similare cu atacurile lui Donald Trump la adresa intervenționismului UE în sectorul digital, acuză această reglementare că o obligă să priveze consumatorii europeni de anumite funcții la lansarea lor, în timp ce inginerii săi se asigură că aceștia respectă constrângerile impuse de Bruxelles. Prin urmare, ar fi departe de a promova inovația în beneficiul consumatorilor, obiectivul său oficial.