Jaful de la Luvru: Conducerea muzeului apără calitatea vitrinelor sparte

„Muzeul Luvru afirmă că vitrinele instalate în decembrie 2019 reprezentau un progres considerabil în materie de securitate, având în vedere gradul de uzură al vechilor echipamente, care ar fi dus, fără înlocuire, la retragerea operelor din fața publicului”, a declarat conducerea marelui muzeu, potrivit Le Figaro.

Autorii jafului au sustras opt obiecte de o valoare inestimabilă, iar un al nouălea obiect, pe care încercaseră să îl fure, a fost găsit la fața locului, a declarat procuroarea pariziană Laure Beccuau.

Poliția pariziană a deschis o anchetă amplă pentru identificarea autorilor, iar ministrul Justiției s-a declarat încrezător că aceștia vor fi prinși.