Bijuteriile furate din Luvru | Poliția are foarte puțin timp la dispoziție să recupereze prada

Muzeul Luvru din Paris era încă închis luni, în urma jafului care a avut loc duminică, în urma căruia au dispărut opt ​​bijuterii din epoca napoleoniană.

Într-un jaf care s-a petrecut extrem de rapid și despre care oficialii estimează că a avut loc în șapte minute, hoți deghizați în angajați ai muzeului au urcat pe exteriorul faimosului muzeu cu un coș elevator montat pe un camion și au intrat cu forța pe o fereastră, la doar 30 de minute după deschiderea Luvrului.

Valoare inestimabilă

După ce au spart vitrine din Galeria Apollon, tâlharii mascați au fugit de la locul faptei pe motociclete.

Opt „obiecte de o valoare patrimonială inestimabilă” au fost furate, potrivit Ministerului Culturii din Franța, iar un obiect, o coroană ornamentată din aur, a fost recuperat în apropierea locului faptei.

Detectivul de artă Arthur Brand a declarat luni că poliția are la dispoziție doar o săptămână pentru a găsi bijuteriile dispărute înainte ca acestea să dispară pentru totdeauna.

Hoții nu vor putea să vândă bijuteriile pentru că sunt foarte cunoscute, însă ce pot face este să le demonteze și să le vândă piesă cu piesă, este de părere Brand.

Cursă contra cronometru

Dacă se va face acest lucru, a adăugat el, bijuteriile „probabil vor dispărea pentru totdeauna”.

„Poliția are la dispoziție o săptămână”, a declarat Brand, citat de Sky News.

„Dacă îi prind pe hoți, lucrurile s-ar putea să fie încă acolo. Dacă durează mai mult, probabil că prada va fi distrusă și demontată. E o cursă contra cronometru”.

Ce a fost furat la jaful de duminică din Luvru:

Tiară cu diamante și perle și broșă cu diamante

Tiara Împărătesei Eugenie, realizată din diamante, perle orientale și argint, este considerată una dintre cele mai apreciate piese ale Luvru.

Tiara, realizată de bijutierul Alexandre-Gabriel Lemonnier în 1882, conform descrierii Muzeului Luvru, este compusă din 212 perle, 1.999 de diamante și 992 pietre fasonate.

Fundița mare de pe corsaj a Împărătesei Eugenie

Piesa, care este realizată din diamante, argint și aur, are ciucuri și franjuri articulate.

A fost creată de bijutierul François Kramer.

Compusă din 2.438 de diamante și 196 de pietre fasonate în roz, broșa a format inițial și catarama unei curele cu diamante, formată din peste 4.000 de pietre, care a fost expusă la Expoziția Universală din 1855 înainte de a fi purtată de Împărăteasa Eugenie, potrivit Muzeului Luvru.

Eugénie ar fi purtat centura în timpul unei vizite a Reginei Victoria la Palatul Versailles în 1855 și încă o dată la botezul Prințului Imperial în 1856, înainte de a transforma în cele din urmă centura într-o broșă.

Set de bijuterii cu safire

Un set de safire și diamante, formată dintr-o tiară, un colier și un cercel, a fost purtată succesiv de regina Hortense, regina Marie-Amélie și Isabelle de Orléans.

Potrivit Muzeului Luvru , colierul articulat este împodobit cu opt safire de diferite dimensiuni și 631 de diamante. Tiara și cercelul sunt compuse din safire de Ceylon în starea lor naturală.

Deși originile și designerul său rămân necunoscuți, Luvru consideră setul „o mărturie prețioasă a bijuteriilor pariziene”.

Colier și cercei cu smarald

Napoleon i-a oferit acest set Mariei-Louise a Austriei, a doua sa soție, în 1810, cu intenția de a-l adăuga la vitrina ei personală de bijuterii, potrivit Luvru.

Realizat de bijutierul François-Régnaul Nitot, colierul este compus din 32 de smaralde și 1.138 de diamante. Colierul și perechea de cercei, care au fost păstrate în starea lor originală, s-au alăturat colecției Luvru în 2004.

Broșă „Relicariu”

Creată în 1855 de bijutierul Paul-Alfred Bapst pentru Împărăteasa Eugenie, broșa din aur și diamant este formată din șapte diamante care înconjoară o rozetă, urmate de două diamante mari care se află unul față în față și diamante suplimentare care atârnă de acestea.

Potrivit muzeului, un total de 94 de diamante au fost folosite pentru a realiza această piesă.

Pe spatele broșei sunt gravuri cu frunze și frunziș.