Jaful de la Muzeul Luvru a afectat imaginea Franței, spune ministrul Justiției

Ministrul Justiției din Franța, Gerald Darmanin, a afirmat luni că jaful de bijuterii produs la Muzeul Luvru a afectat serios imaginea țării, întrucât a demonstrat o vulnerabilitate a serviciilor de securitate.

„Există numeroase muzee în Paris și în toată Franța, care adăpostesc valori inestimabile. Ceea ce este sigur e că am eșuat,” a declarat Darmanin într-un interviu acordat postului de radio France Inter.

Potrivit autorităților, hoții au folosit o macara pentru a pătrunde în incinta muzeului și a sustrage bijuterii de mare valoare, într-un jaf desfășurat în plină zi, scrie CNBC.

Imaginile surprinse la fața locului arată utilajul ridicat lângă clădire, ceea ce sugerează un plan atent pregătit.

Poliția pariziană a deschis o anchetă amplă pentru identificarea autorilor, iar ministrul Justiției s-a declarat încrezător că aceștia vor fi prinși. „Poliția îi va aresta, fără îndoială,” a spus Darmanin.