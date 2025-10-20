Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Muzeul Luvru a afectat imaginea Franței, spune ministrul Justiției

Ministrul francez al Justiției, Gerald Darmanin, a declarat că jaful spectaculos de bijuterii comis duminică la Muzeul Luvru din Paris „a oferit o imagine foarte negativă a Franței”, subliniind că incidentul arată o deficiență gravă a sistemului de securitate.
Sursa foto: Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire
Rareș Mereuță
20 oct. 2025, 11:00, Știri externe

Ministrul Justiției din Franța, Gerald Darmanin, a afirmat luni că jaful de bijuterii produs la Muzeul Luvru a afectat serios imaginea țării, întrucât a demonstrat o vulnerabilitate a serviciilor de securitate.

„Există numeroase muzee în Paris și în toată Franța, care adăpostesc valori inestimabile. Ceea ce este sigur e că am eșuat,” a declarat Darmanin într-un interviu acordat postului de radio France Inter.

Potrivit autorităților, hoții au folosit o macara pentru a pătrunde în incinta muzeului și a sustrage bijuterii de mare valoare, într-un jaf desfășurat în plină zi, scrie CNBC.

Imaginile surprinse la fața locului arată utilajul ridicat lângă clădire, ceea ce sugerează un plan atent pregătit.

Poliția pariziană a deschis o anchetă amplă pentru identificarea autorilor, iar ministrul Justiției s-a declarat încrezător că aceștia vor fi prinși. „Poliția îi va aresta, fără îndoială,” a spus Darmanin.