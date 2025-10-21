Emirul Qatarului condamnă „încălcarea continuă” de către Israel a acordului de încetare a focului

„Reiterăm condamnarea noastră față de toate încălcările și practicile israeliene în Palestina, în special transformarea Fâșiei Gaza într-o zonă improprie pentru viața umană (și) încălcarea continuă a armistițiului”, a declarat, marți, acesta.

„Este regretabil faptul că mediul internațional rămâne incapabil să impună respectul în privința tragediei poporului palestinian”.

Agenția de știri palestiniană a declarat că Israelul a încălcat armistițiul de 80 de ori și a ucis cel puțin 80 de palestinieni de la intrarea în vigoare a acordului, scrie The Guardian.

Separat, Israelul a efectuat un atac aerian asupra unei echipe de negociatori Hamas în Qatar în septembrie, ceea ce a provocat o uriașă criză diplomatică.

Qatar: „o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale”

Qatarul a transmis la momentul respectiv că acest lucru constituie o „încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale”.

Qatarul, un aliat apropiat al SUA, a găzduit negocierile menite să asigure încetarea focului în războiul Israelului din Gaza. În ciuda atacului mortal asupra capitalei sale, Qatarul continuă să joace un rol cheie ca intermediar, deși relațiile cu Israelul sunt extrem de tensionate.

Dacă încetarea focului negociată de SUA nu este complet compromisă, Qatarul, care găzduiește biroul politic al Hamasului din 2012, va juca probabil un rol esențial în încercarea de a convinge grupul militant să se dezarmeze, având în vedere experiența sa în mediere.