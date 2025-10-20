BNS avertizează angajații Poștei Române: „Nu semnați noile fișe de post! ”

Blocul Național Sindical (BNS) a lansat un apel public către angajații Poștei Române, după ce directorul general al companiei, Valentin Ștefan, a transmis o înștiințare potrivit căreia, de la 1 noiembrie 2025, salariații din activitățile de distribuire, factori poștali, agenți poștali, urbani și rurali, vor semna noi fișe de post, aferente funcției de „curier poștal”.

Sindicaliștii avertizează că schimbarea denumirii postului reprezintă o modificare esențială a contractului individual de muncă și nu poate fi făcută fără acordul angajatului.

„Potrivit art. 41, alin. (1) din Codul muncii, modificarea contractului individual de muncă nu se poate face decât cu acordul părților. Nu se poate impune salariatului de către angajator”, transmite BNS.

Organizația sindicală susține că prin această schimbare, mii de angajați riscă să fie reclasificați drept „necalificați”, pierzând astfel dreptul la salarii mai mari și la protecție profesională.

De asemenea, BNS atrage atenția că ocupația de „curier poștal” nici măcar nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

„Domnul director general vrea ca salariații să renunțe la ocupații recunoscute oficial, pentru a fi plătiți ca lucrători necalificați”, se arată în comunicatul sindicatului, care acuză conducerea companiei că încearcă astfel să facă economii pe spatele angajaților.