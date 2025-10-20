ANP: Drepturile polițiștilor de penitenciare nu sunt în pericol de diminuare

ANP a transmis că drepturile bănești ale polițiștilor de penitenciare nu sunt în pericol și vor fi asigurate integral în 2025, cu perspectiva menținerii lor și în 2026, conform cadrului legal.

Potrivit unui comunicat al ANP, proiectele de reorganizare aflate în analiză nu prevăd disponibilizări, ci urmăresc redistribuirea eficientă a posturilor, pentru alocarea mai multor resurse în zona operativă.

De la începutul lunii iunie, conducerea ANP a organizat mai multe întâlniri de lucru cu partenerii de dialog social, pentru a analiza modul de funcționare al unităților penitenciare și eventuale comasări, axate pe reducerea aparatului administrativ. Procesul a fost discutat și în cadrul Comisiei mixte de dialog social de la Ministerul Justiției, unde au fost evaluate argumentele pro și contra prezentate de sindicate.

ANP a precizat că funcțiile rezultate din reorganizarea aparatului central vor fi distribuite unităților subordonate, pentru a sprijini polițiștii de penitenciare care desfășoară activități directe cu persoanele private de libertate.

Până în prezent, singura soluție validată este fuziunea Penitenciarului Spital București-Rahova cu Penitenciarul Spital București-Jilava, ca urmare a discuțiilor purtate cu specialiștii și sindicatele.

Administrația reafirmă angajamentul pentru un dialog transparent cu organizațiile sindicale și pentru implementarea măsurilor care să asigure eficiența și sustenabilitatea sistemului penitenciar, în beneficiul personalului și al societății, mai scrie în comunicat.