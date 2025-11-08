Flagrant la Ploiești: doi tineri reținuți după ce s-au dat drept polițiști și au cerut bani unui bărbat

Poliţiştii Secţiei de Poliţie nr.1 Ploieşti au reţinut, joi, pentru 24 de ore, doi tineri din municipiul Ploieşti, bănuiţi de comiterea infracţiunii de şantaj.

Poliţiştii au fost sesizaţi, de către un tânăr de 20 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că ar fi fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins a fi poliţist şi care i-ar fi cerut o sumă de bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal.

Poliţia a organizat un flagrant şi a blocat maşina în trafic.

„La data de 6 noiembrie poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr.1 Ploieşti au organizat o acţiune în urma căreia doi tineri de 17 ani, respectiv 22 de ani, au fost prinşi în flagrant delict, fiind necesară blocarea în trafic a autovehiculului. În cadrul activităţilor desfăşurate, cele două persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri”, a transmis IPJ Prahova.

În baza probatoriului administrat, faţă de acestea a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, ulterior fiind înlocuită cu măsura controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj.