Stegarul Dac, săltat din nou de polițiști. Ar fi agresat forțele de ordine

Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut publicului ca „Stegarul Dac”, a fost săltat, marți, de jandarmi și băgat în mașina de poliție. Acesta participa la protestele din fața Judecătoriei Buftea, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Protestatarul Cezar Avrămuță, cunoscut publicului ca „Stegarul Dac” se afla în fața sediului Poliției Buftea, alături de susținătorii ai lui Călin Georgescu. Acesta nu are voie în aceste momente să participe la proteste, conform ultimei decizii a instanței.

Polițiștii i-au cerut acestuia să se legitimeze, însă a refuzat, motiv pentru care forțele de ordine au procedat la imobilizarea sa.

„Polițiștii au procedat la legitimarea unui bărbat, de 57 de ani, în contextul adunării publice din data de 9 decembrie a.c., la sediul Poliției Orașului Buftea, însă persoana în cauză a refuzat să coopereze cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, agresându-i fizic, aceștia procedând la imobilizarea bărbatului, urmând a fi dispuse măsuri conform prevederilor legale”, anunță IPJ Ilfov.

Cezar Avrămuță se află sub control judiciar pentru 60 de zile, iar una dintre obligațiile impuse este aceea de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice.

Săptămâna trecută, de Ziua Națională a României, Cezar Cătălin Avrămuță s-a urcat pe o macara, în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3. Acesta cerea „turul doi înapoi” și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Avrămuță a fost eliberat recent din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, dispus în urma încălcării măsurii arestului la domiciliu, acesta și-ar fi tăiat brățara electronică chiar în ziua alegerilor prezidențiale și ar fi părăsit locuința.

