Polițiștii au aflat cum au ajuns mai multe leșuri de animale pe A2. Ce măsuri au fost luate

Polițiștii anunță că l-au găsit pe șoferul care a condus mașina din care au căzut leșuri de animale pe autostrada A2. Autovehiculul a fost imobilizat.
Sursa foto: Mediafax
Petru Mazilu
11 dec. 2025, 07:20, Social

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au identificat un ansamblu auto din care se presupune a fi căzut deșeurile. Acesta a fost găsit în localitatea Bărăganu,

Din primele verificări a reieșit faptul că „transportul era însoțit de documente întocmite necorespunzător.” Ansamblul auto a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, a fost întocmit dosar penal s„ub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea sau transportul deșeurilor cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, respectiv neasigurarea încărcăturii deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României, conform art. 66 din O.U.G. 92/2021.”

Autostrada A2 a fost închisă temporar, între kilometri 160 și 192. Circulația a fost deviata pe DN3 din cauza unor leșuri de ovine care se aflau pe șosea.

Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri spre joi pe sensul de mers către Constanța. La fața locului au intervenit echipe de la ISU, Poliție, DRDP și ANSVSA.

