Timiș: Zeci de vârstnici găsiți într-un imobil unde nu erau condiții pentru cazarea lor

Peste 70 de persoane vârstnice au fost găsite, miercuri, într-un imobil din localitatea Cenad, județul Timiș, unde nu erau îndeplinite condițiile legale. Vârstnicii au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost relocați de către DGASPC Timiș.
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
10 dec. 2025, 20:15, Social

Poliția Timiș transmite, miercuri seara, că polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș împreună cu cei din Sânnicolau Mare și cu reprezentanții AJPIS Timiș, s-au deplasat, în jurul orei 15, la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat 74 de persoane în vârstă, care erau cazate fără îndeplinirea condițiilor legale.

A fost solicitată ambulanța pentru evaluarea stării de sănătate a vârstnicilor și pentru a li se oferi îngrijiri medicale de specialitate.

Acestea urmează să fie relocate de către reprezentanții DGASPC Timiș.

„Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim. Acest caz a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-IPJ Timiș care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru stabilirea întregii situații de fapt” transmite Poliția Timiș.

