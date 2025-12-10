Prima pagină » Social » Tulcea: Podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Intervin pompierii

Tulcea: Podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Intervin pompierii

Intervenție de urgență a pompierilor din Tulcea, miercuri seara, unde într-un apartament situat la parterul unui bloc s-a surpat podeaua.
Laura Buciu
10 dec. 2025, 19:53, Social

Potrivit ISU Tulcea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc din oraș.

Conform apelului, într-una dintre încăperile locuinței s-a surpat podeaua. Astfel, există riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele aflate în apropiere.

La locul intervenției s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii sunt în siguranță.

