Patru persoane au murit în urma unui incendiu la un bloc din Hong Kong

Incendiul a izbucnit în jurul amiezii și s-a extins rapid pe schelele de bambus montate în exteriorul complexului.
Pompierii din Hong Kong au anunțat moartea a patru oameni și și trei răniți, deși poliția anunțase inițial opt victime.
Potrivit informațiilor din mass media locală, un pompier și-ar fi pierdut viața, însă faptul nu a fost confirmat.
Flăcările intense au necesitat intervenția echipajelor cu scări înalte și folosirea unor cantități mari de apă pentru a limita propagarea focului.
Incendiul a fost clasificat ca alarmă de nivel 4, al doilea cel mai ridicat grad de severitate.
De asemenea, poliția a primit mai multe apeluri de la persoane prinse în clădirile afectate.