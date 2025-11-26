Prima pagină » Știrile zilei » Patru persoane au murit în urma unui incendiu la un bloc din Hong Kong

Patru persoane și-au pierdut viața într-un incendiu de proporții izbucnit miercuri la un complex rezidențial din districtul Tai Po din Hong Kong, iar alte persoane au rămas blocate în clădire, informează Associated Press.
Sursa foto: May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Radu Mocanu
26 nov. 2025, 12:31, Știri externe

Incendiul a izbucnit în jurul amiezii și s-a extins rapid pe schelele de bambus montate în exteriorul complexului. 

Pompierii din Hong Kong au anunțat moartea a patru oameni și  și trei răniți, deși poliția anunțase inițial opt victime. 

Potrivit informațiilor din mass media locală, un pompier și-ar fi pierdut viața, însă faptul nu a fost confirmat.

Pompierii au folosit scări înalte și cantități mari de apă pentru controlarea incendiului.  

Flăcările intense au necesitat intervenția echipajelor cu scări înalte și folosirea unor cantități mari de apă pentru a limita propagarea focului.

Incendiul a fost clasificat ca alarmă de nivel 4, al doilea cel mai ridicat grad de severitate.

De asemenea, poliția a primit mai multe apeluri de la persoane prinse în clădirile afectate. 