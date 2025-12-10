Prima pagină » Social » Expoziție cu imagini rare din adolescența Simonei Halep, Cristinei Neagu sau Danei Rogoz. Salvați Copiii atrage atenția riscurilor distribuirii online a fotografiilor compromițătoare

Organizația Salvați Copiii România a organizat, miercuri, o expoziție foto cu imagini rare din adolescența unor persoane publice precum Simona Halep, Cristina Neagu sau actrița Dana Rogoz, pentru a atrage atenția cu privire la riscurile la care sunt expuși copii în mediul online.
Expoziție cu imagini rare din adolescența Simonei Halep, Cristinei Neagu sau Danei Rogoz. Salvați Copiii atrage atenția riscurilor distribuirii online a fotografiilor compromițătoare
Sursă foto: Facebook / Salvați Copiii România
Daiana Rob
10 dec. 2025, 17:34, Social

Campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, are ca scop conștientizarea riscurilor distribuirii necontrolate a datelor personale în mediul online. Campania propune un criteriu simplu de decizie: „dacă o fotografie nu ar putea fi pusă într-o ramă, atunci nu ar trebui să fie văzută de alții, cu atât mai puțin, distribuită”, se arată în comunicatul publicat, miercuri, de Salvați Copiii România. 

În cadrul campaniei, adolescentele din toată țara sunt încurajate să spună „nu” atunci când sunt puse sub presiune, când agresorii le cer fotografii în ipostaze compromițătoare, dar și să ceară ajutor atunci când simt că nu mai au control asupra situației.

În acest context, Salvați Copiii România a inaugurat, miercuri, o expoziție de fotografii rare din adolescența unor persoane publice respectate, menite să le reamintească tinerilor că adolescența este o vârstă complicată, însă memorabilă.

Printre persoanele publice care au ales să susțină inițiativa se numără Simona Halep, Cristina Neagu, Dana Rogoz, SORE, Tilly Niculae, Alexandra Ungureanu, Alex Zlăvog, Bianca Adam, Constantin Popovici, Gabriel Fereșteanu, Iulia Ionescu, MIRA și Răzvan Moței.

„Există imagini care pot fi celebrate și imagini care nu ar trebui împărtășite cu nimeni”

Mesajul central al expoziției este acela că: există imagini prețioase care pot fi celebrate și există
imagini care nu ar trebui împărtășite cu nimeni, pentru că pot afecta profund adolescența.

Expoziția de fotografie poate fi vizitată în perioada 10–17 decembrie 2025, la Galeria Kulterra
(București), în intervalul orar 12:00–18:00.

Salvați Copiii România avertizează că răspândirea în mediul online a imaginilor ce înfățișează abuz sexual, dar și conținut dăunător asupra copiilor, a crescut cu 133% față de anul trecut. La linia de raportare esc_ABUZ a organizației au fost primite, încă de la începutul acestui an, 45.245 de raportări conținând peste 90.000 de link-uri individuale ce vizează conținut ilegal sau dăunător pentru copii în mediul online.

 

 

