ANI, sesizări penale în cazul a 14 primari, consilieri și polițiști, găsiți în incompatibilitate sau conflict de interese

Astfel, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cu privire la un funcționar public din cadrul Primăriei Comunei Măicănești. „Persoana evaluată a îndeplinit acte pentru societate comercială în cadrul căreia soțul acesteia deține calitatea de administrator, semnând mai multe documente care au stat la baza unor achiziții directe de către societatea mai sus menționată în valoare de 36.971,46 lei”, se arată într-un comunicat al ANI.

De asemenea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu privire la Miclău Cristian, primar al orașului Băile Herculane. El este suspectat că mai multe acte inițiate și întocmite de el „au dus la obținerea unui folos patrimonial pentru părinții săi”.

Acestea ar fi dus la „neexercitarea dreptului de preempțiune de către U.A.T. Băile Herculane în sensul achiziționării imobilului monument istoric, și ulterior la cumpărarea imobilului monument istoric de către părinții persoanei evaluate, imobil ce se află în prezent la vânzare cu o valoare mai mare de 10 ori față de prețul achiziției inițiale”.

Conflict de interese administrativ

În conflict de interese administrativ s-ar fi aflat, potrivit ANI, Popa Gabriel, primarul comunei Albeștii de Argeș. „În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024 de primar a emis trei acte administrative în baza cărora Primăria comunei Albeștii de Argeș a achiziționat prin achiziție directă, din bugetul local al Primăriei comunei Albeștii de Argeș, servicii de găzduire pentru operarea site-ului personal „gabrielpopa.ro”, în valoare de 1.500 lei”.

De asemenea, un consilier local din comuna Dobrești, județul Argeș, ar fi participat la adoptarea unei hotărâri prin care un cabinet medical la care era angajat era scutit de la plata taxelor și impozitelor.

Un alt consilier din comuna Zamostea, județul Suceava, ar fi votat împotriva unei hotărâri privind încheierea unui contract de asistență juridică pentru reprezentarea în justiție a Comisiei Comunale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Zamostea, „soția acestuia figurând ca mandatar al unuia dintre reclamanții îndreptați împotriva Comisiei Comunale de Fond Funciar Zamostea”.

Incompatibilități

ANI anunță că în incompatibilitate a fost găsit un consilier local din comuna Sadova, judetul Dolj, care a fost avut simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul de specialitate al primarului.

Un alt consilier din comuna Zagon, județul Covasna, s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21.10.2020 – 21.10.2024, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală de execuție în aparatul de specialitate al primarului comunei Zagon.

Un fost agent șef de poliție de la Poliția Municipiului Drăgășani, județul Vâlcea, ar fi avut în perioada 07.09.2021 – 25.09.2022, și o altă funcție în sistemul privat.

Un alt agent de poliție din cadrul IPJ Ilfov, în perioada 15.02.2022 – 02.06.2025, a exercitat simultan cu funcția publică cu statut special și o altă funcție în sistemul privat.

ANI arată că un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, între 11.02.2020 – 28.03.2025 ar fi avut și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul propriului PFA.

Un funcționar public din cadrul DSVSA Sibiu ar fi candidat la alegerile din 2024 pentru funcția de consilier local fără a se suspenda din funcția publică pe perioada desfășurării campaniei electorale.

De asemenea, un consilier din cadrul MIPE s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.01.2025 – 20.10.2025, întrucât pe perioada deținerii funcției publice de consilier „a deținut și exercitat atât funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S) (în perioada 20.01.2025 – 20.07.2025), cât și funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (în perioada 20.07.2025 – 20.10.2025).

Un consilier juridic din Primăria Sectorului 1 s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02.06.2021 – 16.05.2022, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică și o altă funcție în sistemul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public.

De asemenea, un alt funcționar public ar fi deținut în perioada 25.01.2022 – 15.06.2023 simultan cu funcția publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia și funcția de administrator public al Comunei Mogoșoaia.