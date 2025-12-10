Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto

Primarul Galațiului a avut o intervenție la Digi 24 și a fost întrebat cum va aplica decizia. „În afară de a aplica legea, altă variantă nu avem”, a răspuns Ionuț Pucheanu.

El susține că taxa auto inclusă în pachetul fiscal al Guvernului este o „mare tâmpenie”.

„Am avut o discuție cu colegii, părerea mea personală, este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto (…) O mașină care are 3.000 metri cubi are patru roți ca una de 1.000 de metri cubi”, a spus Pucheanu.

El s-a referit la mașinile noi, de tipul Euro 6 hibrid, care au valori de poluare foarte mici. Primarul Galațiului consideră că, de fapt, se urmărește taxarea proprietății și nu reducerea poluării.

„Dacă tot vrem să fim corecți, noi de fapt taxăm proprietatea, am îmbrăcat-o noi cu poluarea, este praf în ochi”, a explicat Pucheanu care propune și o soluție. „Haide să taxăm mașinile la valoarea de achiziție sau de piață” la fel ca la imobiliare, a precizat Ionuț Pucheanu.

Potrivit edilului, diferența între taxele plătite de cetățeni va fi între câțiva lei și câteva mii de lei. Termenul scurt de implementare a noului sistem reprezintă o altă problemă cu care se confruntă autoritățile locale.

Curtea Constituțională a respins miercuri sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetare, care prevede creșteri ale taxelor locale, inclusiv majorări de până la 80% pentru locuințe și aplicarea principiului „poluatorul plătește” în cazul impozitelor auto.

În acest sens, noile taxe ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Guvernul și a angajat răspunderea pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie legea a ajuns la președinte pentru promulgare.