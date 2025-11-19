Un lider PSD îl atacă dur pe Bolojan: Creșterea taxelor locale este aberantă și nocivă, oamenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate

Ionuț Pucheanu l-a atacat pe Ilie Bolojan susținând că „Galațiul nu este pușculița lui Bolojan”. Mesajul a fost publicat pe Facebook.

„Sunt pentru reformă și înțeleg că trebuie să facem cu toții ceva, dar creșterea taxelor locale impusă de premierul Ilie Bolojan este aberantă și nocivă. O majorare de 75% este o lovitură directă în buzunarul oamenilor, în vremuri oricum grele! Și, ca să fie absurdul complet, banii nici măcar nu rămân în Galați, aici unde cetățenii plătesc și unde avem nevoie de ei pentru investiții reale, ci se duc frumos, cu totul, în bugetul de stat. Dacă tot jucăm „la impuse”, măcar să putem folosi acești bani pentru străzile, școlile și spitalele orașului, nu pentru îmbuibarea și capriciile unora de la centru. Galațiul nu este pușculița nimănui. Galațiul este un oraș care muncește, crește și merită dreptul la dezvoltare”, a transmis Ionuț Pucheanu pe rețeaua de socializare.

Primarul orașului Galați a mai spus că măsura îi va lovi dur pe cetățeni.

„Sunt om de administrație. Și am obligația morală să spun lucrurilor pe nume atunci când o măsură lovește direct în cetățenii pe care îi reprezint. La Galați, în ultimii ani am indexat taxele doar cu rata inflației, așa cum prevede legea, adică numai cu câteva procente. Știu foarte bine că nu poți să le ceri oamenilor să plătească mai mult fără să le întorci nimic înapoi”, a adăugat Pucheanu.

Pucheanu: gălățenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate

Liderul PSD a mai spus despre Bolojan că este rupt de realitate și îi jecmănește pe contribuabili.

„Nu poți să pretinzi că ajuți comunitățile locale, dar să le iei resursele cu care să se dezvolte. Galațiul nu are nevoie de astfel de biruri, ci de investiții. Iar investițiile nu se fac cu promisiuni, ci cu bani lăsați în oraș, nu luați cu forța și cu justificări cu aer tehnocrat. Eu, unul, nu voi sta liniștit când gălățenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate care dă cu pixul de la distanță. Or, domnul Bolojan fix asta face. Trebuie să vorbim despre oameni, nu despre paragrafe în buget. Și pentru oamenii aceștia, pe care îi întâlnesc zilnic pe stradă, voi spune mereu ce trebuie spus. Chiar dacă unora nu le convine”, a precizat Ionuț Pucheanu.

Măsura incriminată de Ionuț Pucheanu a fost analizată de membrii coaliției și ar putea fi propusă într-un pachet de reformă asumat de Guvern.