Prima pagină » Politic » Victor Negrescu: Comisia Europeană susține crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România

Victor Negrescu: Comisia Europeană susține crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România

România ar putea găzdui un Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, după ce eurodeputatul Victor Negrescu a primit un răspuns oficial de susținere din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Victor Negrescu: Comisia Europeană susține crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România
Sursă foto: Andreea Alexandru / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026, 11:15, Politic

Eurodeputatul Victor Negrescu anunță un pas important pentru securitatea Mării Negre și pentru poziționarea strategică a României în Uniunea Europeană. Acesta a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la demersul inițiat privind crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, cu sediul în România.

Potrivit eurodeputatului, mesajul transmis de Comisia Europeană este unul clar: hub-ul maritim poate fi creat, beneficiază de susținerea Comisiei, iar decizia finală aparține statelor membre riverane Mării Negre. În acest context, România are „toate argumentele” pentru a găzdui acest centru strategic.

De ce este important Hub-ul de Securitate Maritimă la Marea Neagră

Victor Negrescu subliniază că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Noul hub ar avea un rol esențial în:

  • securizarea rutelor maritime;

  • protejarea infrastructurii critice (cabluri submarine, energie, porturi);

  • combaterea amenințărilor hibride;

  • creșterea capacității de reacție a Uniunii Europene.

„O astfel de structură ar însemna mai multă siguranță, coordonare și o prezență europeană reală la Marea Neagră, nu doar declarații”, afirmă eurodeputatul.

Comisia Europeană: proiect aliniat noilor priorități UE

În răspunsul oficial, Comisia Europeană confirmă că inițiativa se înscrie în noile priorități ale Uniunii Europene, care vizează securitatea, apărarea, reziliența, protejarea infrastructurii strategice și cooperarea cu partenerii regionali.

Pentru România, proiectul reprezintă o oportunitate strategică majoră, prin consolidarea rolului regional, atragerea de expertiză și investiții europene și dezvoltarea de capacități strategice pe teritoriul național.

Apel către autoritățile de la București

Victor Negrescu le-a mulțumit eurodeputaților pro-europeni care au sprijinit demersul și a transmis că va continua eforturile pentru ca proiectul să devină realitate. Totodată, acesta a subliniat că este momentul ca autoritățile române să vină cu un proiect concret.

„Pentru securitatea Europei. Pentru România”, a concluzionat eurodeputatul.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor