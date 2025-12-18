Prima pagină » Politic » Negrescu: Europa nu își mai permite ezitări

Negrescu: Europa nu își mai permite ezitări

Victor Negrescu, vicepreședinte PE, cere garanții de securitate pentru flancul estic. Mesaj ferm despre autonomia strategică a Europa și bugete concrete.
Negrescu: Europa nu își mai permite ezitări
Andreea Tobias
18 dec. 2025, 10:09, Politic

Victor Negrescu a transmis în plenul Parlamentului European că Europa trebuie să ia decizii ferme pentru securitate, autonomie strategică și protejarea intereselor economice și politice ale Uniunii.

Declarația a venit în contextul ultimului Consiliu European din acest an. Eurodeputatul român a subliniat că Europa se află într-un moment critic care impune acțiune concretă, nu promisiuni. Vicepreședintele PE a avertizat: „Europa nu își mai permite ezitări”.

Flancul estic, prioritate strategică

Într-un context geopolitic instabil, flancul estic trebuie tratat ca o prioritate strategică, a declarat Negrescu. Eurodeputatul român a subliniat că România are un rol esențial și acest lucru trebuie reflectat în deciziile politice și bugetare ale Uniunii.

Bugetul UE, testul central

Viitorul Cadru Financiar Multianual al UE este „testul central” pentru Uniune, consideră Negrescu. Următorul buget trebuie să fie „un buget al acțiunii” – pentru competitivitate, securitate, coeziune, competențe și infrastructură.

„Fără resurse adecvate, ambițiile europene rămân simple promisiuni”, a avertizat vicepreședintele PE.

Ultimul Consiliu European din 2025 trebuie să transmită un mesaj clar: Uniunea este pregătită să acționeze și să apere viitorul cetățenilor săi.

