Primarul Bacăului după decizia CCR privind taxele locale: Nu s-au colectat informații despre norma de poluare. Va fi un calvar

„La anumite elemente încă este neclar cum le vom implementa. De exemplu, o deficiență cu care ne confruntăm toți este aplicarea acestor taxe pe autoturism în funcție de norma de poluare. Pentru că istoric nu s-au colectat la nivelul primăriilor astfel de informații despre norma de poluare. De exemplu, în Bacău vorbim de undeva la 70.000 de mașini despre care nu știm această informație. Deci va fi o problemă cum vom face această taxare, dacă va trebui ca toți cetățenii să vină să declare norma, să aducă un document, deci va fi un calvar”, a declarat miercuri, Viziteu, într-o intervenție la Digi24.

„În evidențele primăriei nu există aceste informații, DRPCIV-ul, deci cine face înmatriculările acolo au mult mai multe mașini, nici ei nu au toate aceste informații contabilizate despre norma de poluare”, a mai punctat edilul.

Despre modul de implementare a măsurilor, Viziteu a spus: „Cel mai probabil că în Consiliul Local în hotărâre vom propune încadrarea lor toate la o anumită normă și apoi prin declarații rectificative cei care sunt în altă normă vor trebui să vină să declare în ce normă se încadrează și apoi vom face corecția încadrării, diferențele fiind nu foarte mari, fiind pe 5, 10, 20 de lei”.

Acesta a precizat că va dura câțiva ani pentru realizarea unei date de baze corespunzătoare: „Noi știm, în mod practic, de la alte modificări legislative, așa intempestive, să avem o bază de date cu toate aceste informații, inclusiv despre norma de poluare corectă, va dura cel puțin 3-4 ani de zile”.