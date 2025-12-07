Poluare: Peste 4,5 tone de deșeuri feroase, confiscate în Dâmbovița

Polițiștii Serviciului Rutier au oprit, sâmbătă, pentru control pe DN 71, în localitatea Ulmi, un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, în care se aflau materiale feroase, condus de un bărbat, de 46 de ani, din comuna Dragodana, în calitate de administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor și activități de recuperare a materialelor reciclabile.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că ansamblul de vehicule transporta cantitatea de 4.660 de kilograme de deșeuri feroase, fără a deține formularul de încărcare-descărcare prevăzut de lege.

Totodată, masa maximă autorizată a ansamblului depășea masa maximă admisă pe drumurile publice.

Polițiștii au sancționat contravențional bărbatul conform H.G. nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România și O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora și au aplicat o sancțiune contravețională societății comerciale, pentru încălcarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. De asemenea, a fost dispusă măsura confiscării deșeurilor feroase, conform prevederilor H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.