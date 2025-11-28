Problema comună care reduce la jumătate beneficiile exercițiilor fizice

O sănătate mentală mai bună, un risc redus de boli de inimă și o talie mai subțire sunt toate beneficii binecunoscute ale exercițiilor fizice regulate.

Însă un nou studiu sugerează că unele dintre avantajele obținute prin practicarea activității fizice pot fi reduse pur și simplu de locul în care locuiești.

Oamenii de știință au descoperit că persoanele care făceau exerciții fizice în mod regulat, dar erau expuse la un aer foarte poluat, păreau să aibă doar jumătate din beneficiile obținute prin exerciții fizice în ceea ce privește mortalitatea.

Studiu pe 1,5 milioane de oameni

Cercetarea făcută de University College London și publicată în revista BMC Medicine a analizat datele a peste 1,5 milioane de adulți urmăriți timp de mai bine de un deceniu în țări precum Marea Britanie, Taiwan, China, Danemarca și Statele Unite.

Obiceiurile de exercițiu fizic ale adulților au fost urmărite împreună cu nivelurile de particule minuscule cunoscute sub numele de PM2,5, care se pot bloca în plămâni și pot pătrunde în fluxul sanguin.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care făceau cel puțin două ore și jumătate de exerciții fizice moderate sau intense pe săptămână aveau un risc de deces cu 30% mai mic decât cele care nu făceau.

Beneficiile, reduse la jumătate

Cu toate acestea, dacă persoanele din acest grup foarte activ fizic locuiau într-o zonă cu un nivel ridicat de poluare cu particule fine, reducerea riscului se înjumătățea la 12-15%.

Beneficiile exercițiilor fizice pentru sănătate s-au redus și mai mult pentru persoanele expuse la zone cu niveluri mai ridicate de poluare cu particule fine. Cercetătorii au descoperit că, pentru persoanele expuse la niveluri de peste 35 micrograme pe metru cub, beneficiile exercițiilor fizice asupra riscului de cancer nu mai erau semnificative.

Echipa a afirmat că aproape jumătate, 46%, din populația mondială trăiește în zone cu niveluri de PM2,5 de peste 25 micrograme pe metru cub, iar aproximativ o treime, 36%, trăiește în zone cu niveluri medii anuale de PM2,5 de peste 35 micrograme pe metru cub.

Ce se întâmplă în Marea Britanie

Pentru participanții la studiu din Marea Britanie, nivelurile medii anuale de PM2,5 au fost mai mici decât aceste praguri, situându-se la 10 micrograme pe metru cub.

Cu toate acestea, cercetătorii au afirmat că nivelurile de poluare cu particule fine variază foarte mult, adăugând că vârfurile de poluare din orașele britanice pot depăși 25 de micrograme pe metru cub.

Cercetătorul principal, profesorul Po-Wen Ku de la Universitatea Națională Chung Hsing din Taiwan, a afirmat că rezultatele studiului arată că exercițiile fizice sunt în continuare benefice în medii poluate, dar că îmbunătățirea calității aerului poate spori considerabil aceste beneficii pentru sănătate.

Cum te poți proteja

Echipa a adăugat că impactul negativ al poluării aerului poate fi atenuat prin verificarea calității aerului, alegerea unor trasee mai curate sau reducerea intensității exercițiilor fizice în zilele poluate.

Coautorul studiului, profesorul Andrew Steptoe, a declarat că studiul arată că aerul toxic poate, într-o oarecare măsură, să blocheze beneficiile exercițiilor fizice, deși nu le elimină.

„Credem că aerul curat și activitatea fizică sunt importante pentru o îmbătrânire sănătoasă și, prin urmare, încurajăm eforturi mai mari pentru a reduce nivelurile de poluare dăunătoare sănătății”, a mai spus Steptoe.

