Asociația Română Anti-SIDA cere Guvernului măsuri concrete pentru prevenirea HIV și asigurarea tratamentului

„ARAS luptă, de peste 33 de ani, pentru asigurarea dreptului la sănătate, pentru incluziune și echitate socială. Astăzi, când provocările globale amenință să submineze progresele deja făcute, ne reafirmăm angajamentul și cerem Guvernului să își asume responsabilitatea pentru asigurarea prevenirii și tratamentului în domeniul HIV”, se arată în comunicatul publicat vineri de asociație.

Asociația solicită „asigurarea finanțării publice pentru prevenire și tratament, conform Strategiei Naționale HIV-SIDA și în acord cu ghidurile și recomandările europene și internaționale”.

ARAS mai cere și „eliminarea discriminării, stigmatizării și barierelor legale care împiedică accesul la servicii pentru grupurile vulnerabile — inclusiv migranți, consumatori de droguri, persoane LGBTQI+, lucrători sexuali”.

De asemenea, ARAS solicită „recunoașterea rolului fundamental al ONG-urilor în prevenirea HIV și finanțarea acestora prin metode care să asigure sustenabilitatea serviciilor pe care le oferă”, potrivit sursei citate.

Tăierea finanțărilor internaționale și măsurile de austeritate au perturbat programele de prevenție și testare

În 1 Decembrie va fi marcată Ziua Mondială SIDA. În acest an sunt puse în evidență dificultățile cu care se confruntă entitățile care oferă tratament în acest domeniu, precum reducerile bugetare provocate de oprirea sau scăderea ajutorului american, dar și măsurile de austeritate luate de diverse state, printre care și România.

Potrivit asociației, acestea impactează progresele făcute pentru tratarea bolii pacienților cu HIV sau SIDA din întreaga lume.

Potrivit studiului recent publicat de UNAIDS, reducerile de finanțare internațională au perturbat programele de prevenție, testare, dar și servicii comunitare esențiale, afectând grav persoanele vulnerabile.

În 2024, în lume, aproximativ 40,8 milioane de persoane trăiau cu HIV. Tot anul trecut, 630.000 de persoane au murit din cauze legate de SIDA. De asemenea, circa 1,3 milioane de persoane s-au infectat cu HIV în același an.