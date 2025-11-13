Dragoș Pîslaru: Pe grila de administrație publică centrală există o ipocrizie destul de mare

„Pe grila de administrație publică centrală există o ipocrizie destul de mare, în sensul că grilele de demnitari au rămas neatinse din 2018. Asumpția este cumva ca demnitarii să nu care cumva să câștige prea mult, să aibă actualizări, și în același timp există această asumpție populară că „lasă că se descurcă ei în altfel”, ceea ce este o chestiune extrem de proastă pentru modul în care sunt priviți demnitari”, a spus Dragoș Pîslaru, joi, într-o conferință de presă.

Acesta a subliniat că, în cabinetele demnitarilor, salariile ajung la 6.000 – 7.000 de lei, ceea ce, în opinia sa, este neadecvat raportat la responsabilitățile posturilor.

„Consilieriii nu au salarii deloc atractive prin prisma muncii pe care o depun”, a mai spus ministrul.

Despre același subiect, ministrul Cseke a afirmat: „Eu pot să spun de cabinetul Ministrului Dezvoltării, unde salariul net undeva este la șase mii de lei. Drept urmare, nici nu am toate posturile ocupate, pentru că este foarte greu să găsești un om cu o capacitate de care ai nevoie ca ministru”.

„Cabinetele demnitarilor, încă în varianta proiectului din vară aceasta, care este pe site-ul Ministerului, veți vedea că sunt reduceri la toate cabinetele demnitarilor, începând de la primul ministru până la instituția prefectului și președintele consiliului județean și primăria, inclusiv cabinete care erau la viceprimari la localitățile până la zece mii, unde acest cabinet se desființează”, a continuat ministrul Dezvoltării.