Un bărbat a fost arestat după ce a intrat cu maşina în patru poliţişti la Bruxelles

El a fost încarcerat duminică după ce a apărut în faţa unui judecător de instrucţie care se ocupă de o anchetă privind „tentativa de omor”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al parchetului.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineaţă, în timp ce patru ofiţeri de poliţie efectuau un control pe un trotuar din apropierea gării Gare du Nord din municipiul bruxellez Schaerbeek. Un vehicul care circula în sens invers pe strada cu sens unic a gonit brusc spre ofiţeri, care „au reuşit să se eschiveze la timp” şi să evite să fie loviţi, înainte de o coliziune violentă cu maşina lor, potrivit parchetului.

Niciun ofiţer de poliţie nu a fost rănit, dar aceştia sunt „foarte zdruncinaţi” şi vor lipsi de la serviciu timp de câteva zile, a anunţat poliţia locală.

Şoferul responsabil pentru atac a fost arestat la faţa locului.

Conform primelor constatări publicate de parchet, suspectul, care nu şi-a explicat acţiunile, sosise recent în Belgia din Franţa.